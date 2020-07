Kako prenose mediji u Španiji, Ante Tomić se već dogovorio sa novim klubom nakon rastanka sa Barselonom.



On će svoju karijeru nastaviti u Huventudu i to najverovatnije samo u sledećoj sezoni.



Centar koji ima već 33 godine i koji je prethodnih osam godina bio član Barselone je odlučio da završi sa Evroligom i da zaigra u Evrokupu i to u klubu koji je protivnik Partizanu.



Tomić je tokom svoje karijere igrao svega za tri kluba, a to su Zagreb, Real Madrid i Barselona.