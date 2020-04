"Ako vam se Žoc dere u lice - znate zbog čega je tako!"

Član Nju Orleansa Nikolo Meli u razgovoru sa italijanskim medijima govorio je o vremenu provedenom u Fenerbahčeu gde ga je trenirao Žejko Obradović.



"Nije bilo baš prijatno gledati snimke utakmica kada žestoko izgubite. To je moglo da traje satima. Ja nikada nisam imao razmenu sa Obradovićem tokom koje se drao meni u lice, ali čak i da vam se dere u lice, znate zašto - ako radite sa njim, radite zajedno i znate zašto. On uvek ima cilj", istakao je Italijan koji je u prvi plan stavio i aktuelnog trenera Partizana Andreu Trinkijerija koji ga je vodio u Bambergu.



"Nema tu nešto mnogo prostora za diskusiju. Trinkijeri i Obradović su treneri koji uvek znaju šta pričaju. Obradović uvek kaže, 'Pripremam se, moram da imam odgovor za svako pitanje svojih igrača'. I uvek ga ima", rekao je Meli koji je potom otkrio zanimljiv detaj vezan za Žoca.



"Trenutak kada sam se najviše smejao je bio kada je on dobio ovacije i aplauze od Ulker arene, a on je gestikulirao da ne bi on trebalo da dobije zasluge, već igrači. To me je baš nasmejalo. Onda, kada su igrači dobili aplauz mi smo uradili isto što je i on. Onda se on smejao", otkrio je on.