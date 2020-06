ACB: Produžeci u Valensiji, Huventud bolji od Bilbaa

Tokom čitavog susreta je bilo poprilično neizvesno, ekipe su se smenjivale u vođstvu.Huventud je dobio prvi kvartal sa 23:22, u drugom je Bilbao stigao do preokreta i dva poena prednosti pred veliki odmor.U veoma tvrdom trećem kvartalu videli smo svega 18 poena, a Bilbao je uspeo da uveće suficit za četiri poena.Ipak, nisu se gosti predavali, na 14 sekundi do kraja imali su napada pri rezultatu 73:71 za Bilbao, pogodili su, da bi potom Rusel promašio šut za pobedu na drugoj strani, otišlo se u produžetak.Huventud dodatni period otvara trojkom, stižu potom i do pet poena viška, do kraja su uspeli da zadrže prednost i da slave.Prepelič je bio najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 21 poenom, 13 je dodao Lopez Arostegi, dok je 11 uz sedam asistencija ubacio makedonski internacionalac Nenad Dimitrijević.Na drugoj strani 18 poena Rusela, 16 je dodao Rafa Martinez, Sulejmanović je ubacio 11 poena.Huventud je tako došao do prvog trijumfa, nakon tesnog poraza od Barse u prvom kolu, Bilbao je doživeo i drugi poraz. Podsetimo, igra se jedan krug, dve najbolje ekipe idu na F4.