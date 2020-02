ABA - Težak poraz Mege u Kopru, Primorska ne odustaje od plej-ofa!

Košarkaši Mege poraženi su na gostovanju u Sloveniji, tamošnji šampion slavio je u svojoj dvorani sa 93:87 (15:25, 28:17, 25:20, 25:25).



Mega je odlično otvorila meč, dobili su prvi kvartal sa 10 razlike, ali je već u drugom usledio odgovor domaćina, koji je do poluvremena došao do preokreta i minimalne prednosti od pola koša.



U trećem kvartalu je domaćin uspeo da uveća prednost za pet poena, tesno je bilo do samog finiša, ali je Primorska imala bolju koncentraciju o ključnim momentima, te je izvojevala pobedu.



Ekipa iz Kopra je tako došla do 11 pobede i nastavila je da se bori za mesto u plej-ofu, dok je Mega u sve težoj situaciji, na začelju tabele je sa Zadrom, oba sastava imaju skor 4-14.