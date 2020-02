ABA - Šok u Topolici, Mornar razbio očajnu Zvezdu!

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Baru od Mornara rezultatom 71:63 (20:9, 19:14, 23:15, 9:25) u okviru 19. kola regionalne ABA lige.



Katastrofalno su "crveno-beli" započeli meč dozvolivši seriju protivnika 7:0 odmah na početku, a u prvih deset minuta postigli su svega devet poena.



Mornar je na krilima Lukovića i Pulena veoma lako stigli do dvocifrene prednosti već nakon prve četvrtine - 20:9.



Nastavila je domaća ekipa u istom ritmu i u drugoj četvrtini, ekipa Dragana Šakote nije imala rešenja za ofanzivan skok Barana koji su bez mnogo problema uvećali prednost i pored raspoloženog Pantera - 39:23.



Pokušala je Zvezda da ubrza igru u drugom poluvremenu što joj ipak nije pošlo za rukom jer su košarkaši Mornara predvođeni sjajnim Lukovićem stigli na neverovatnih plus 24 pre poslednjih deset minuta meča - 62:38



"Crveno-beli" su imali veliku seriju u četvrtoj četvrtini, zbog 11:0 gosti su bili nadomak toga da se u potpunosti vrate u meč na minut do kraja kada je Zvezda smanjila zaostatak na osam poena prednosti.



I pored toga, Mornar je izdržao do kraja meča i ostvario ogromnu pobedu do koje su ga odveli fantastični Uroš Luković 23 poena, sedam skokova i šest blokada.



U Zvezdi Kevin Panter je postigao 22 poena, a Beron je upisao 16 uglavnom u poslednjoj četvrtini.