ABA - Primorska slavila u slovenačkom derbiju

Košarkaši Primorske ostvarili su pobedu u 16. kolu regionalne ABA lige pošto su u Koperu savladali Krku rezultatom 67:63.



Domaćin je preuzeo inicijativu od samog početka meča i dosta lako stigao do plus devet na kraju prve četvrtine.



U drugoj deonici ta prednost je često bila i dvocifrena bez ikakvih naznaka da bi Krka mogla da se približi rivalu i uđe u neizvesnu završnicu, na poluvremenu rezultat je bio 39:30.



Treća četvrtina nam je donela još bolju igru Primorske koja je držala sigurnu prednost sve do kraja meča, a sve što su gosti uspeli jeste da se približe na četiri poena zaostatka.



Ivan Marinović je bio MVP utakmice sa 17 poena, devet skokova i jednom ukradenom loptom uz indeks korisnosti od 21.