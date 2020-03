ABA - Partizanova "stotka" protiv Mege, u plej-of sa prvog mesta!

Košarkaši Partizana ostvarili su pobedu u 21. kolu regionalne ABA lige pošto su u Štark Areni savladali Megu rezultatom 102:88 (24:22, 19:20, 32:24, 27:22)



"Crno-beli" su preuzeli vođstvo i inicijativu sredinom prve četvrtine i serijom 8:0 stigli do prednosti od devet poena.



Ipak, izabranici Dejana Milojevića uspeli su da se vrate u meč, pa je na kraju poluvremena dva tima delio samo jedan poen u koristi Partizana 43:42.



Raspoložen je bio Marko Simonović, ali nije mogao sam, domaći košarkaši su zaigrali dosta bolje u trećoj četvrtini i pred poslednju deonicu stigli do "plus 9".



Držala se Mega sve do sredine četvrte četvrtine kada je Partizan "dodao gas" i odličnim procentom šuta na kraju ostvario i ubedljiv trijumf.



Najraspoloženiji u redovima Partizana bili su Angola, Pejdž i Gordić sa po 16 poena, dok je Mekadu dodao 13.



Sa druge strane, Kendrik Peri je postigao 21 poen uz sedam asistencija, Simonović 17, a Ašćerić 16.



Ovom pobedom, Partizan je i zvanično obezbedio prvo mesto u regularnom delu ABA lige, dok Megu u poslednjem kolu čeka velika borba za opstanak.