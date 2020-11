ABA - Opuštanje kao opomena, Partizan slavio u Zagrebu!

U derbiju sedmog kola regionalne ABA lige, košarkaši Partizana savladali su Cibonu rezultatom 82:75 (21:27, 19:23, 25:17, 10:15).



Domaćin je nešto bolje otvorio meč, ali je nakon početne prednosti brzo posustao što su "crno-beli" iskoristili da povedu sa šest poena razlike - 27:21.



Druga deonica je u potpunosti pripala Partizanu koji je brzo stigao do dvocifrene prednosti koju je do kraja poluvremena i sačuvao, pa se na odmor otišlo sa rezultatom 50:40.



Cibona je uspela da se u popunosti vrati u meč i dođe do preokreta sredinom treće deonice, međutim Partizan je ponovo došao do prednosti pred poslednju četvrtinu 67:65.



Serijom od 9:0, "crno-belih" su i u četvrtoj deonici meča vratili dvocifrenu prednost koja je u jednom trenutku iznosila i 15 poena prednosti, da bi na kraju ipak ostvarili sigurnu pobedu 82:75.



Najzaslužniji za trijum Partizana bili su Pejdž sa 16 poena i Janković koji je ostvario dabl-dabl učinak - 14 poena i 12 skokova. Gordić je pored šest poena upisao i 10 asistencija.



U Ciboni Bundović je postigao 20 poena, a Prkačin je uz 16 poena dodao i 10 asistencia.