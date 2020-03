ABA - Mornar na korak od plej-ofa!

Košarkaši Mornara približili su se plasmanu u plej-of ABA lige, pošto su večeras pred svojim navijačima u Baru savladali Krku rezultatom 82:73.





Ovo je trinaesta pobeda Barana, dok je Krka pretrpela petnaesti poraz.





Mornar je tokom prvog poluvremena stekao ubedljivu prednost od desetak poena prednosti. Ta prednost je uvećana na ''plus 14'' (43:29) početkom trećeg kvartala, ali onda sledi veliki pad u igri ekipe Mihaila Pavićevića, pa do kraja ove deonice Krka stiže i do izjednačenja na 53:53.





Ipak, u poslednjih deset minuta stvari ponovo dolaze na svoje mesto, kvalitet ekipe Mornara došao je do izražaja, pa je izostala neizvesna završnica.





Volersa 17 i Bjelica sa 15 poena predvodili su Barane do pobede, a kod gostiju su bolji od ostalih bili Ramljak sa 18, Kouzi i Lapornik sa po 17 poena.