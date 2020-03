ABA liga - Evo opcija, kako god bude, neko će biti nezadovoljan!

ABA liga i dalje nije završena, jedino je doneta odluka da se takmičenje prekine sve dok epidemija nestane, odnosno dok ne bude opasnosti po građane.



Kada će to biti ne znaju ni najveći stručnjaci, dosta faktora utiče, ali to je tema za nekog drugog. Mi ćemo se baviti mogućim opcijama po ABA ligu.



Koje su opcije?



Prva, da se prvenstvo završi i da trenutna tabela bude odlučujuća, odnosno da Partizan bude šampion ABA lige . Ženska ABA liga je objavila odluku da se prvenstvo prekine i da se titula dodeli ekipi Budućnosti. Ipak, u muškoj košarci je drugačija situacija, klubovi poput Crvene zvezde mts i Budućnosti se neće odreći titule bez velike borbe za zelenim stolom, tražiće teren. Partizan bi bio jedini zadovoljan odlukom u ovom slučaju. Imajte u vidu da su pojedini košarkaši otputovali u Sjedinjene Američke Države, kao i da jedino trenira ekipa Budućnosti od svih timova na Jadranu.



Druga opcija jeste da se odigra fajnal-for, da se odredi domaćin i da se najverovatnije igra bez publike , na šta bi verovatno pristali svi osim Partizana kojem nije u interesu da mukotrpno zarađen domaći teren tek tako propadne i da jedna utakmica odlučuje o finalu i pobedniku ABA lige.