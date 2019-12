ABA liga - Cibona ispustila pobedu protiv Cedevita Olimpije

Košarkaši Cedevita Olimpije ostvarili su pobedu u 13. kolu regionalne ABA lige pošto su u Zagrebu savladali Cibonu rezultatom 84:82.





Odlično je domaćin otvorio susret koji je držao prednost sve do sredine prve četvrtine kada je Cedevita Olimpija preuzela vođstvo i stigla do plus 9 na kraju deonice - 26:19.





Silovito je gost nastavio u drugoj četvrtini, stigao i do dvocifrene prednosti, ali su košarkaši Cibone uspeli da smanje zaostatak na tek jedan poen, pa se na poluvreme otišlo rezultatom 39:38.



Ponovo je hrvatska ekipa uspela da napravi prednost koju je konstantno držala praktično sve do kraja meča kada je ekipa Slavena Rimca u neizvesnoj završnici ipak stigla do pobede pošto je Bundović promašio dva šuta za pobedu.