ABA - Iznenađenje u Splitu, FMP ubedljivo poražen!

Košarkaši Splita su u drugom kolu ABA lige savladali ekipu FMP-a rezultatom 86:71 (18:22, 24:17, 21:12, 23:20).



Gostujući košarkaši dobili su prvi kvartal sa četiri poena viška, da bi na startu druge deonice i stigli i do osam poena prednosti, a onda je krenula rafalna paljba domaće ekipe.



Serijom 10:1 su preokrenuli rezultat, Ulubaj je na kratko vratio prednost FMP-u, bilo je tesno sve do kraja druge četvrtine, ali je Split na odmor otišao sa tri poena prednosti.



Treći kvartal domaćin otvara sa pet vezanih poena, ali je usledila serija "Pantera" od 9:0 za novi preokret.



Ipak, to je bilo sve od gostiju, Split kvartal zatvara serijom 12:2 i na poslednju pauzu odlazi sa 12 poena prednosti.



Održavali su domaći košarkaši dvocifrenu prednost sve do kraja susreta, pa su zasluženo slavili.



Marko Luković je sa 20 poena bio najefikasniji u pobedničkom sastavu, pratili su ga Mesiček sa 17 poena, kao i Marčinković i Čampara sa po 12 poena.



Sa druge strane 13 poena Stefana Đorđevića, Ulubaj je imao isti učinak, 12 je uz devet skokova dodao Radovanović, dvocifren sa 11 poena i Nemanja Nenadić.



Podbacili su Sava Lešić sa samo četiri poena, kao i Filip Čović koji je ubaiio tek dva, ali je imao i osam asistencija.