ABA - Hrabra Mega umalo do iznenađenja, Zvezda bez Obradovića izvukla pobedu!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Megu u gostima rezultatom 76:73 (18:24, 17:16, 18:15, 20:21) u okviru četvrtog kola regionalne ABA lige.



Brzo su "crveno-beli" stigli do dvocifrene prednosti već sredinom prve četvrtine i to serijom 13:0, ali je domaćin zahvaljujući sjajnom Filipu Petruševu uspe da smanji zaostatak na pristojnih šest poena - 24:18.



Sličan scenario bio je viđen i u drugoj deonici, Zvezdina dvocifrena prednost je ponovo brzo "istopljena", pa je Mega zahvaljujući poenima Tepića stigla na "minus pet" do poluvremena - 40:35.



Saša Obradović zaradio je isključenje početkom treće deonice posle dve tehničke, ali su njegovi izabranici i pored toga održavali prednost poenima Lojda, Voldena i Jagodić Kuridže, da bi domaćin okrenuo posle trojke Kazalona na 40 sekundi do kraja četvrtine.



Zvezda je ipak uspela da vrati prednost, ali po cenu izostanka do tada raspoloženog Lojda koji je propustio kraj meča zbog povrede zgloba, a u poslednju deonicu gosti su ušli sa dva poena prednosti - 55:53.



Najviše uzbuđenja i velika borba usledila je u poslednjoj četvrtini, Zvezda bez Obradovića na klupi nije delovala kao isti tim, što je Mega uspevala da iskoristi i stigne do vođstva tri minuta pre kraja meča.



Poslednji minut počeo je poenima Hola, potom i Davidovca, da bi četiri sekunde pre kraja Mišković smanjio zaostatak Mege na jedan poen.



Lojd je pogodio oba slobodna bacanja čime je osigurao pobedu Zvezde koja je skoro dve četvrtine igrala bez glavnog trenera na klupi.



Najbolji pojedinac u Megi bio je sjajni Filip Petrušev koji je postigao 22 poena i dodao 11 skokova uz četiri asistencije, dok su zapaženi bili još i Simonović sa 16 i Cerovina sa 11 poena.



U redovima Zvezde veoma raspoložen bio je Lojd sa 19 poena, a dvocifreni su bili još i Jagodić Kuridža sa 13 i Volden sa 11 poena.