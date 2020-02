Dmitrović za "Sportske": Kako se suočiti sa dve najveće "beštije" svetskog fudbala?

Srpski golman Marko Dmitrović ponovo je jedan od najbolje ocenjenih čuvara mreža u La Ligi.







Ko prati španski fudbal, zna da je za to dodatno otežavajuća okolnost činjenica da on brani za Eibar, ne zbog toga što je u pitanju jedan od timova sa najmanjim budžetom u La Ligi, već zbog "ludog" stila igre.







Hose Mendilibar uskoro će proslaviti peti "rođendan" na klupi Eibara, a njegova politika je jasna - bez obzira ko je preko puta, mi naš stil ne menjamo. To u prevodu znači, visok presing, na protivničkoj polovini, odbrana stoji na polovini terena i igramo svi u napadu i svi se branimo. Reklo bi se - idealan protivnik na Kamp Nou.





I baš zato činjenica da je Dmitrović među najboljima u La Ligi, kao golman koji je često na "vetrometini" i u situacijama jedan na jedan, još više dobija na značaju.















Sada je na verovatno najtežem ispitu, na najvećem stadionu u Evropi i Španiji, protiv ranjenog lava Barselone i Lionela Mesija, koji nije postigao pogodak na četiri utakmice u prvenstvu!





“Ako gledamo poslednja dešavanja u Barsi, onda je ovo možda najbolji trenutak za nas da idemo na Kamp Nou, ali to ne mora ništa da znači. Naš stil najviše odgovara Barseloni, jer mi naš stil ne menjamo nikada. Stojimo visoko, igramo agresivno i ako budemo malo kasnili, samo pola sekunde, bićemo u problemu. Ali, na isti takav način smo pre samo mesec dana pobedili Atletiko Madrid rezultatom 2:0, Real Madrid prošle sezone - 3:0.”



Vašem stilu igre, filozofija Kikea Setijena još kako je prijala kada je bio u Betisu, da li je sada ipak malo drugačije?





“Setijenov Betis je bio naš idealan protivnik, jer smo visokim presingom uspevali da im oduzmemo loptu blizu gola i tako smo lako izlazili na kraj. Sada je u Barsi situacija drugačije, Setijen na raspolaganju ima mnogo kvalitetnije igrače na svakom delu terena. Uz to, Kamp Nou je najduži i najširi stadion na svetu, i mi sa našim presingom smo idealni gosti za Katalonce.”















Protiv Lionela Mesija, imali ste nekoliko briljatnih partija i sijaset intervencija, dao vam je osam golova, ali sada u ovaj meč ulazi kao "ranjeni lav", bez gola na četiri utakmice i iz poslednja 33 pokušaja ka golu rivala?





“Ja se nadam da će Mesi da produži post iako znam da ću imati mnogo situacija da se suočim sa njim. Naročito protiv Barse je tako, dosta često sam sa njim u situacijama jedan na jedan. Nadam se da će imati još jedan loš dan, ali ne kao onaj protiv Betisa, tada nije dao gol, ali je tri puta asistirao i imao još nekoliko šuteva. Znam Mesija i znam da on uvek želi da postigne pogodak.”







Ubrzo, nakon duela sa Mesijem, sledi još jedan zanimljiv duel jedan na jedan, a pitanju je trenutno najveća zvezda u usponu - Erling Haland. Norvežanin je postigao je 39 pogodaka ove sezone u svim takmičenjima i prvi je strelac Lige šampiona sa 10, a tek mu je 19 godina?!





“Reći ću samo - impozantno. Nije sporno to što on daje golove, neverovatno je da momak od 19 golova ima takav kontinuitet. Gledam taj gol protiv Pari Sen Žermena, sa kojom lakoćom je prima, daje for i kako zateže pod prečku. Neverovatan je i mislim da je trenutno najveći "superstar" u Evropi. Prava zver u protivničkom šesnaestercu i dečko ima bukvalno sve. Kompletan igarč. Ipak, drugačije je igrati za reprezentaciju, nego u klubu, drugi su saigrači, drugi stil igre, tako da se nadamo da neće biti ovako ubitačan.”













Duel naše reprezentacije i Norveške u baražu na programu je za nešto više od mesec dana, a Norvežani ipak nisu samo Haland, tu je i mladi Martin Edegard koji takođe igra u La Ligi, u komšiluku u San Sebastijanu, ali i Džošua King iz Premijer lige...?





“Tu su i Odegard, Džošua King, Norvežani zaista imaju vrhunski napad. Znamo koliko je veliki ulog, verujemo u nas i siguran sam da ćemo biti na visini zadatka. Pratićemo naravno kako će igrati i Haland u narednih mesec dana, ako ne spusti formu, siguran sam da ćemo imati dobar plan da ga timskom igrom zaustavimo.”









Što se vas lično tiče, nebitno da li je preko puta Mesi ili Haland, forma je tu, a do dokazuje i nekoliko priznanja za igrača utakmice u La Ligi ove sezone. Preostaje još osiguran opstanak sa Eibarom, pa put na EURO sa Srbijom?





“Lično se osećam bolje nego ikad. Od jesenas i početkom 2020. godine, zaista se osećam sve bolje i bolje i iz meča u meč sam u sve boljoj formi. Što se Eibara tiče, da nismo imali toliko problema sa povredama, odavno bismo obezbedili opstanak. Ovako ćemo morati još malo da se pomučimo i da osvojimo još tih nekih 15 bodova. U međuvremenu, još važnije je da pobedimo Norvešku, da prebrodimo tu istorijsku prepreku i odemo na EURO posle 20 godina. Bio bih ponosan da budem deo ekipe kojoj je to pošlo za rukom.”



Dmitrović je u karijeri protiv Barse i Mesija branio na pet utakmica, a Argentinac je tim mečevima postigao ukupno 8 pogodaka!