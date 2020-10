Preminuo legendarni kapiten zagrebačkog Dinama

Zambata je karijeru počeo u Sinju u mladjim selekcijama kluba Junak, a za seniorski tim igrao je od 1958. do 1959. godine, kada je prešao u Dinamo iz Zagreba.



Za 10 godina u Dinamu odigrao je 397 utakmica i postigao 264 gola i osvojio četiri kupa Jugoslavije u sezonama 1959/1960, 1962/1963, 1964/1965 i 1968/1969, prenela je Hina.



Kao kapiten Dinama predvodio je ekipu koja je u sezoni 1966/1967 osvojila Kup sajamskih gradova, a tom uspehu doprineo je sa šest golova. On je 1969. godine otišao u Belgiju, gde je igrao za Varegem i Krosing, nakon čega se vratio u Dinamo, imao više operacija meniskusa i 1973. godine završio je karijeru.



Za reprezentaciju Jugoslavije je od 1962. do 1968. godine odigrao 31 utakmicu i postigao 21 gol. Debitovao je u Lajpcigu 1962. godine u prijateljskoj utakmici protiv Zapadne Nemačke postigavši prvi gol na meču, koji je završen nerešeno 2:2.



Reprezentativnu karijeru završio je u Beogradu 1968. godine u utakmici protiv Španije (0:0) u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.



Zambata je bio kapiten reprezentacije Jugoslavije na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964. godine, a završio je pravni fakultet i višu trenersku školu.



Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni.