Ostrvo uzdrmano, mladi defanzivac iznenada preminuo

Engleska sportska javnost je danas u žalosti.



Mladi defanzivac Morekamba Kristijan Mbulu je iznenada preminuo. Beživotno telo fudbalera je pronađeno u njegovom stanu u utorak, policija navodi da nisu pronađene sumnjive okolnosti i da će se sačekati obdukcija.



Mbulu je ptpisao za Morekamb početkom januara, tokom svoje karijere nosio je dresove Madervela, Krua, Milvola i Brentvorda.

The EFL is deeply saddened to learn of the death of @ShrimpsOfficial defender, Christian Mbulu.



Our thoughts and condolences go out to Christian’s family and loved ones at this time. pic.twitter.com/Ag5xwmn0kW