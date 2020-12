Bivši selektor Argentine Alehandro Sabelja, preminuo je danas u 66. godini.



On je već nekoliko dana bio u bolnici, pošto mu se pogoršalo stanje, a sada je stigla vest da je preminuo.



Sabelja nije imao bogatu trenersku karijeru, vodio je Estudijantes od 2009. do 2011. godine, a onda je postao selektor Argentine.



On je predvodio Argentinu do finala SP 2014, gde je za zlato bila bolja Nemačka.



U igračkoj karijeri je igrao za River Plejt, Šefild Junajted, Lids, Estudijantes, Gremio, Fero Saril Oeste i Irapuato.







Zaista tužna vest, opet iz Argentine, posle smrti Dijega Armanda Maradone... valjda ih neće biti više nigde u svetu, i previše za ovu 2020. godinu.