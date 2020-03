Nova otkrića vezana za tragediju Emilijana Sale, pilot leteo bez dozvole

U januaru 2019. godine u padu aviona stradao je Emilijano Sala.



Argentinski fudbaler je putovao iz Nanta za Kardif u privatnoj letelici, bio je jedini putnik u avionu koji se srušio iznad La Manša.



Njegovo telo je pronađeno u olupini aviona, tek nakon što je sakupljen novac za obavljanje detaljnije istrage, dok telo pilota Dejvida Ajbotsona nikada nije pronađeno.



Danas su se pojavili novi detalji u istrazi, otkriveno je da pilot Ajbotson, koji je daltonista, nije prošao potreban trening za let noću, kao i da mu je dozvola za upravljanje letelice sa jednim motorom istekla tri meseca pre nesreće.



On je dobio novac da preveze Salu i pored činjenice da nije imao potrebnu dozvolu za let.



Pretpostavlja se da je na Ajbotsona vršen pritisak da leti preko noći i u lošim vremensim uslovima, a sam avion je navodno uoči leta iz Nanta imao probleme sa curnjem ulja, kao i sa kočnicama i sistemom za upozoravanje.