Francuski fudbal žali zbog smrti legende Sent Etjena

Erban je prošle nedelje hospitalizovan zbog problema sa srcem i plućima, i njegova smrt nema veze sa korona virusom.Celu igračku karijeru proveo je u Sent Etjenu, za koji je igrao više od 400 utakmica, a potom je po završetku odmah postao trener tog kluba.Trener Sent Etjena bio je ukupno 14 godina, prvo od 1972. do 1983. i potom od 1987. do 1990.Uveo je jedinstven pristup fudbalu koji je klub doveo do najvećeg uspeha u istoriji, odnosno finala tada Kupa evropskih šampiona 1976. godine.Sent Etjen je tada redom eliminisao danski KB, Glazgov Rendžers, Dinamo Kijev i PSV Ajndhoven, da bi u finalu izgubio od velikana Bajern Minhena.Ekipu su tada između ostalih činili budući selektor Francuske Žak Santini, potom Žan-Mišel Lark i talentovani Dominik Rošeto.AFP je preneo deo intervjua sa Erbanom iz 2015. godine, kada je govorio o čuvenoj sezoni., rekao je tada Erban.Francuska fudbalska reprezentacija imala je početkom 70-ih godina problema i nije se plasirala na velika takmičenja, a Erban je sa Sent Etjenom vratio nadu naciji.Sent Etjen je odao počast svojoj legendi, uz reči da je Erban pokazao da "nemoguće ne postoji u fudbalu"., izjavio je član upravnog odbora kluba Rolan Romeje.Njegov kolega Bernar Kajaco je izjavio da će Sent Etjen i cela nacija uvek pamtiti Erbana kao sjajnog fudbalera i izuzetnog trenera koji je vratio ponos francuskom fudbalu.Erban je kao igrač osvojio pet, a kao trener četiri titule šampiona Francuske, uz po tri trofeja nacionalnog kupa.