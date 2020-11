El Pibe nije jedini - velikani umiru na današnji dan, 25. novembar pun simbolike

Danas je preminuo Dijego Armando Maradona i to na dan kada su nas pre toga napustila dva velikana koja itekako imaju veze sa El Pibeom.



Na današnji dan pre 15 godina preminuo je legendarni Džordž Best, jedan od najboljih fudbalera koja je Velika Britanija ikada imala.



Besta je krasio život pun fudbalskih dostignuća, ali i kontroverzi naročito kad se radi o njegovoj borbi protiv alkohola, da bi na kraju i preminuo od posledica alkoholizma.



Paralele o stilu igre i života van terena su neizbežne.



Takođe, 25. novembra, ali 2016. godine naš svet je nastupio kubanski revolucionar i jedan od najznačajnijih političkih figura 20. i 21. veka Fidel Kastro.



Kubanac je bio veliki prijatelj sa Maradonom koji je čak i istetovirao njegov lik na nozi, a bili su prisni sve do Kastrove smrti 2016. godine.