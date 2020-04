Verio se Degenek!

Fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek je odlučio da veri svoju devojku Aleksandru Šijan.



On je to objavio na svom Instagramu.



"Na danasnji dan sam se rodio pre 26 godina. U selu Orlić (Knin). Od tog dana kada sam se rodio do sad sam uvek bio normalno dete zahvalno i vredno. Uvek sam maštao za bolje sutra i zeleo lepše dane da vidim. Sada kad se probudim godinu stariji budim se srećniji pametniji i svesniji nekih stvari koje su zaista bitne u životu. Sada Kad sam svestan tih stvari bitnih i vrednih ja lepo mogu da kažem da punim srcem i osmehom na licu ja sam svoju sreću životnu van našao u Aleksandri Šijan. Sreo sam te sasvim slučajno jednog dana i od toga dana nisam bio nikad srećniji i bolji čovek hvala ti, volim te zauvek", napisao je Miloš Degenek uz prigodne fotografije.



Nek mu je sa srećom!