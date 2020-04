Televisa presenta - Nejmarova mama izbacila dečka, jer je otkrila da ima dečka?!

Pre par nedelja majka Nejmara, Nadina Gonkalveš je objavila da se zabavlja sa Tijagom Ramošom. On ima 23 godine, to je izazvalo dosta komentara zbog razlike u godinama, ali Nejmar je rekao da se ne meša u majčine izbore i da ona ima pravo na svoj život.



Ali, usledio je obrt situacije, Ramoš je morao da se pokupi iz vile Nejmarovih, Nadin ga je isterala, nakon što je otkrila njegovu prošlost.



Ovaj "plejboj", hajde da ga tako nazovemo je izlazio sa Nejmarovim kuvarom Maurom, a mediji tvrde da se zabavljao ranije sa Karlinjošom Majom, poznatim brazilskim glumcem i stend-ap komičarom.



Ramoš je maneken, bio je član i gejming tima 4k Easy, nije jasno kada je počeo da izlazi sa Nadin Gonkalveš, ali je bio u Parizu na Nejmarovoj rođendanskoj proslavi.



On se iselio, otkriveno je da je 2017. pisao Nejmaru, divio mu se i rekao da će se njihovi putevi ukrstiti. Inače, postoje i spekulacije da je čitava porodica sugerisala Nadin da ne ulazi u ovu vezu.









Nadin je razvedena od 2016. kada je okončala brak sa Nejmarovim ocem i agentom posle 25 godina.