Stameni fudbaler Vulvsa birao između lopte i pištolja!

Adama Traore je već pet godina u Engleskoj, pre toga je dve godine proveo u Barseloni, uglavnom je igrao za Barsu B, ali je debitovao i za prvi tim.



Stigao je u Aston Vilu za 10 miliona evra leta 2015. godine, kako je klub iz Birmingema odmah ispao u niži rang, Adama se preselio u Midlsbro.



Nakon dve godine na "Riversajdu" uzeo ga je ambiciozni Vulverhempton, u kojem je ove sezone iskočio u prvi plan sa nekoliko sjajnih partija.



Izuzetno je brz, ali je vremenom njegova fizička snaga iskočila u prvi plan, pa trenutno bez sumnje važi za jednog od najbržih i najsnažnijih igrača u fizički najzahtevnijoj ligi na svetu, Premijer ligi.



Rođen je Kataloniji u drugom najnaseljenijem gradu te autonomne zajednice, Lospitalet de Ljobregatu, njegov otac je u ovaj grad stigao iz Malija u svojim dvadesetim godinama.



Otkrio je da je u mladosti stalno imao ponude da se priključi bandama, ali da je on sa svojim bratom i prijateljima uvek želeo samo da igra fudbal.



"Da, puno puta (su bande pokušale da ga regrutuju). Mene, mog brata, prijatelja iz Dominikane, sve. U to vreme si bio popularan ako si u bandi.



Ali mi smo imali drugačiji mentalitet. Želeli smo da budemo fudbaleri, ne članovi bande. Viđali smo tuče gotovo svakog dana i nismo želeli da učestvujemo u njima.



Naravno, umeo sam i ja da se potučem. Bile su bande u školi u koju sam išao. Svaki dan bi se tukli. Viđao sam oružje, borbe sa palicama, noževima, flašama, sa svime.



Sada su uradili sjajan posao u Lospitaletu i sve je daleko smirenije", izjavio je Adama.









Foto: EPA-EFE/PETER POWELL





On je istakao i da je veliki broj mladića odustao zbog fudbala kako bi se priključio određenoj bandi, jer ih je privlačio brzi novac, koji je kriminalni svet mogao da im ponudi.



"Puno njih (je odustajalo od fudbala zbog bandi). Igrao sam sa takvim likovima i protiv njih u blokovima i bili su neverovatni. Ali su prestali kako bi prodavali drogu, kako bi se pridružili bandi ili zbog raznih veza.



Bande su kontrolisale različita područja. U zavisnosti od toga gde se nalazite, upitaju vas najpre u kojoj ste bandi, pa onda gde živite i zašto ste tu. Ako vas ne znaju, čak i da nemate nikakav problem, on može da nastane.



A onda ponekad ljudi pobesne i pređu u bandu najvećeg rivala. To se često dešavalo. Zato je tako komplikovano i morate jasno da znate šta želite i da na to ostanete fokusirani.



Odakle god da dolazite, čak iako je teško okruženje, uvek ima dobrih ljudi koji znaju šta rade. Najvažnija stvar je da brzo donosite odluke. Na primer, ako ste u tuči, morate brzo da odlučite da li hoćete da nastavite tim putem.



Vidite tuče, kako one izgledaju, kako bande funkcionišu ili kak ih policija istražuje, kako ulice rade, kako prodaju drogu. Ako hoćete da se bavite nelegalnim stvarima, to je tu i do tih stvari lakše dolazite", izjavio je fudbaler Vulverhempton Vonderersa Adama Traore.