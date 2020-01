Sitijeva bunga-bunga, italijanske manekenke i luda žurka - Da li je Pep znao za ovu "zabavu"?

Ekipa Mančester sitija u nedelju je deklasirala Aston Vilu u Birmingemu rezultatom 6-1, a par dana posle tog meča, britanski mediji bruje o događajima koji su potom usledili.

Kompletnu priču doneo je tamošnji tabloid ''San'', pozivajući se na reči svog izvora, ali i pojedine snimke sa Instagrama.

O čemu se radi?

Nekolicina fudbalera Mančester sitija je, prema tim saznanjima, posle povratka iz Birmingema otišla na skrovito mesto, gde je usledilo druženje za 22 atraktivne devojke koje su za tu priliku doputovale iz Milana. One su po dolasku iz Italije najpre odsele u Knutsfordu, u jednom tamošnjem hotelu, a odatle su potom autobusom odvezene na odredište.



Jedan fudbaler Sitija, čije se ime ne navodi, ''mesecima je organizovao'' žurku po ugledu na Silvija Berluskonija i njegove čuvene 'bunga-bunga' zabave.

Manchester City stars jetted in squad of stunning Instagram models for lavish Bunga Bunga-style bash after 6-1 winhttps://t.co/W2Re361EZQ