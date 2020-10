Rodrigez ima problem sa "muškošću", stigli topli pozdravi

Duel Evertona i Liverpula se završio nerešenim rezultatom 2:2.



Ipak punu pažnju javnosti nije dobio bod i duel dva tima na vrhu, već se pričalo o povredi Van Dajka koji će verovatno propustiti ostatak sezone.



Manje se doduše priča o povredi Džejmsa Rodrigeza, Kolumbijac je imao blizak susret i to upravo sa stamenim Holanđaninom. Bivši igrač Real Madrida je ostao na terenu, ali i dalje kuburi sa blažom povredom u predelu testisa.



On je nastupio na sledećoj utakmici protiv Sautemptona, videćemo kakav će biti u predstojećem duelu protiv Njukasla.



Na vesti o povredi Rodrigez je dobio i brze želje za oporavkom, španski mediji izdvajaju komentar poznate glumice filmova za odrasle, Kendre Last.



"Uf. Nadam se da si dobro", prokomentarisala je Kendra vest o neobičnoj povredi Kolumbijca.



Nadamo se da će Džejms posle "pauze" sa Sautemptonom, nastaviti da beleži golove i asistencije.