Pogba ima novi tim!

Pol Pogba se konačno vratio u takmičarski ritam.



Francuz je odigrao svih 120 minuta protiv Kopenhagena i osigurao polufinale Lige Evrope posle minimalne pobede nad Dancima. Sada sledi finale pre finala, igraće sa Seviljom kroz tri dana.



U jeku priprema za meč sa klubom koji je sinonim za ovo takmičenje, Pol Pogba je ozvaničio "prelazak" u Verdansk FC.



Pogba izgleda ima želju za dokazivanjem i na virtuelnim platformama pošto će zajedno sa svojim novim timom učestvovati u takmičarskom delu "Call of Duty" video igrice.



Time to start my next chapter with #VerdanskFC. This team is going to be 🔥!!!

#LetsGo #Mayhem #NewTeam #FutureChampions #Warzone #CODPartner #WhosIn #NextChapter pic.twitter.com/Jem3L87kOe