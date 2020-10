Zlatan Ibrahimović je juče napunio 39 godina. Oporavlja se od korone bez komplikacija, biće spreman posle pauze za mečeve Milana.



Šveđanin će iskoristiti priliku da se odmori, ali i uživa u poklonu za rođendan.



Ibra je dobio poklon od samog sebe.



Naime, kupio je novi Porše Targu, suma je oko 210 000 evra, radi se o moćnoj mašini, brzinu do 100 kilometara razvija za oko 3.4 sekunde, a može da ide do 300 km na čas. Jasno je da je to mnogo brže od propisa koji su dozvoljeni u Italiji, ali blizu je staza u Monci, pa bi Ibra mogao da vežba tokom pauze.