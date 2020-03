Nekad Partizanu zadavao glavobolje, a danas je uhapšen jer je prekršio samoizolaciju!

Sezona 2002/03, ekipa Partizana je stigla do poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, protivnik je bio Njukasl.



U Beogradu pred prepunim stadionom Partizana i u izvanrednoj atmosferi Njukasl je slavio sa 0:1. Jedini gol tog dana je postigao Nolberto Solano.



Nekih 17 i po godina kasnije Nolberto Solano je uhapšen u svojoj zemlji. Ovaj fudbaler je narušio mere samoizolacije u Limi u Peruu, uveče je krenuo na žurku (?!), što je on porekao.



"Nije bila žurka nego sam išao kod komšije na večeru sa porodicom. Bilo je samo 6 ili 7 ljudi tamo. Bilo je bezbedno", objasnio je on.



Mediji su već preneli da ga je policija vratila kući.



Jako loše ponašanje asistenta u reprezentaciji Perua.