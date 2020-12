Nejmar je fudbalski Hju Hefner - "Korona ćao", 500 zvanica, PET dana, bez telefona!

Fudbaler Pari Sen Žermena Nejmar oporavlja se od povrede u rodnom Brazilu, ali je to iskoristio i da napravi jednu "skromnu" žurku.



Brazilski mediji došli su do strogo čuvane informacije o novogodišnjoj žurci Nejmara, koji planira da pozove 500 zvanica na PETODNEVNU žurku.



Ova vest koju je plasirao novinar O Globa, Anselmo Gois, naišla je na žestoku osudu brazilske javnosti zbog pandemije koja vlada i u Brazilu.



Nejmar je odlučio da pozove preko 500 zvanica u jednu iznajmljenu hacijendu, koja ima i noćni klub, ali i drugačije dnevne aktivnosti, kao što su sobe za video igrice. Nejmar je zahtevao i poseban podijum za igranje, te barove, poseban "stejdž" za DJ, a gostima je zabranjeno korišćenje mobilnih telefona za fotografisanje i snimanje!



U Brazilu je prema zvaničnoj statistici od koronavirusa preminulo oko 190.000 ljudi, taj broj raste, kao i u čitavom svetu.



Baš zbog toga, zvuči zaista šokantno što je Nejmar odlučio da napravi ovakvu žurku u privatnom svojstvu, i ičije dozvole zvaničnika...



Zanimljivo, Nejmar je "zakačio" koronavirus kada je u septembru "žurkao" na Ibici, zbog čega je propustio start sezone.



Sledeću utakmicu PSŽ igra protiv Sent Etjena 6. januara, a Brazilac po svemu sudeći ne razmišlja puno o njoj.