Našli rešenje za prazne tribine, navijačice koje posle utakmice možeš i da poneseš kući!

Kao scena iz "Mućki".



Jer, kako drugačije objasniti propust fudbalskog kluba Seul koji je pred praznim tribinama ugostio Guanžu. Oni su naručili "manekene" od gume, obukli ih u dresove kluba, kako bi popunili deo tribina.



Fudbalska atmosfera baš i nije bila, ispostavilo se da su im prodali lutke za naduvavanje, koje su čak imale i logo kompanije za prodaju seksualnih pomagala.



Digla se frka, klub je nevešto probao da se "izvadi" uz reči da ista kompanija snabdeva i seks šopove i sa to nisu "te lutke", ali je očigledno da su napravili propust.



Na kraju su se izvinili jer su uzmenirili javnost, mada se uglavnom sve svelo na šalu i ironiju protivničkih navijača. Nestvaran prizor, zaista...

Sports clubs are trying different ways to make up for the lack of crowds in the stadium. But not too many will be rushing to copy FC Seoul's example. Here's why: https://t.co/4eBAylxQ2P pic.twitter.com/lR7lEcacvV

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL