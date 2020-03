Maksi Lopez žestoko napao Vandu: "Imaš li ti nešto u glavi"?!

Malo malo pa izbije rat između Maksija Lopeza i Vande Ikardi. Bivši supružnici koji su se našli u ljubavnom trouglu sa Maurom Ikardijem se ne štede preko medija.



Argentinka optužuje bivđeg supruga da ne plaća alimentaciju, on nju da samo misli o novcu. Zanimljivo i da je otac Vande Ikardi za svoju ćerku rekao da je sebična i lakoma na novac, a Ikardi je u svađi sa porodicom zbog svoje supruge.



Poslednja razmena vatre između Maksija Lopeza i Vande je usledila zbog dece.



"Šta ti ženo imaš u glavi? Vodiš decu iz jednog grada u drugi, putuješ u vreme dok čitav sve stoji, onda stigneš u središte zaraze u Lombardiju", ogorčen je Maksi Lopez.



"Šta ti je važnije od zdravlja dece. Sramota je videti nekoga da nema toliko savesti. Ako ne vodiš računa o sebi, to me je briga, ali ako nisi primetila, imaš petoro dece".



Odgovor će, bez sumnje uslediti veoma brzo...