Kasano poludeo, napao koleginicu posle emisije, čeka ga otkaz!

Antonio Kasano je trenutno jedan od komentatora popularne emisije "Tiki-Taka", na Medijasetu, tu je i Vanda Ikardi, kao i još nekoliko bivših fudbalera i trenera, plus starleta Đorđa Venturini.



Ona je ranije učestvovala u "Ostrvu poznatih", rijalitiju koji je veoma popularan u Italiji, od ove sezone je takođe u emisiji koja ima ogromnu gledanost i raspravlja o raznim fudbalskim temama.



Pre par nedelja izbila je rasprava između Kasana i lepe Đorđe, nije još poznato šta je tačno razbesnelo Fantantonija kada je u pitanju mišljenje ove devojke, ali kada se meč završio, on je probao da se obračuna van kamera sa gospođicom Venturini.



Ko zna kako bi se završilo da njegov prijatelj Pjerluiđi Pardo nije intervenisao, a izgleda da će morati, pod pritiskom direktora Kanala Pet na kome se emituje emisija da otpusti nekadašnjeg fudbalera.



Kasano inače ima ponudu da se vrati u Sampdoriju i preuzme jednu od uloga u rukovođenju klubom, ali je on za sada to odbijao...