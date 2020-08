Kako je Boža Maljković stao na put Ronaldu koji je želeo srpsku lepoticu!

Sećate se onog tima Real Madrida koji je igrao i protiv Partizana u Ligi šampiona?



Da, u tom timu je bio i brazilski as Ronaldo, to su ti čuveni "Galaktikosi" u kojima su nastupali i Zidan, Bekam, Figo, Roberto Karlos, Raul...



Sa druge strane, u istom klubu, ali u košarkaškoj sekciji, trener je bio Božidar Maljković.



Često se mimoilazio sa Ronaldom i drugovima, a upravo je jednom prilikom Ronaldo tražio broj telefona od dve Srpkinje. U pitanju su bile Maja Mandžuka, glumica koja se proslavila u filmu "Munje", kao i Mia Zečević, ćerka Žarka Zečevića.



To je ispričao Boža Maljković u podkastu koji je vodio Igor Miklja, a naziva se "Sportlight".



"Ronaldo lopov stari mi je tražio broj mobilnog telefona od Maje Mandžuke i Mije Zečević", rekao je Boža.



"Ja mu kažem čoveče jesi li ti normalan? Otac (Žarko Zečević) Mijin mi je veliki prijatelj, kako da ti dam broj?! A on samo 'daj broj, daj broj'", smejao se Boža.