Jović ponovo na udaru španskih medija, ovoga puta zbog roštiljanja!

Luka Jović je povređen, nosi gips na desnoj nozi zbog preloma kosti u stopalu.



Interesantno, on je trenutno i jedini povređen igrač madridskog Reala, povredio se tokom samoizolacije u Srbiji i mala je verovatnoća da će se vraćati na teren do kraja sezone.



Puno se piše o njegovoj sudbini u "kraljevskom" klubu, prošlo je skoro godinu dana od njegovog prelaska u redove madridskog giganta, a iza sebe ima dva postignuta pogotka i bezbroj naslovnica u srpskim i španskim medijima.



Sećamo se da je po dolasku u Srbiji, kada je proglašena pandemija koronavirusa, prekršio mere samoizolacije, a onda je po povratku u Madrid ustanovljeno da je povređen.



Često je završavao u medijima iz pogrešnih razloga, pa se sada pomno prati svaki njegov korak.



Tako su španski mediji uspeli da "snime" njegovu objavu na društvenim mrežama i brže bolje upute salve kritika na račun srpskog fudbalera.



Naime, on je objavio fotografiju iz dvorišta svoje kuće, kako sa prijateljima roštilja.



Ubrzo ju je i skinuo, ali je ipak bilo kasno.