Izmeštaju Zlatanovu statuu, gde će završiti?

Statua je smeštena ispred stadiona u Malmeu, a nekoliko puta je oštećena, čak i rušena, jer su navijači tog fudbalskog kluba nezadovoljni Ibrahimovićevim angažmanom u Hamarbiju.



List "Sidsvenskan" (Sydsvenskan) je naveo da je veće trećeg najvećeg grada u Švedskoj spremno da u ponedeljak odluči o premeštanju statue do kraja godine.



Ipak, izvršni direktor kluba Niklas Karlnen je izjavio da nije upoznat sa planovima grada i da ne želi to da komentariše.



Bronzana statua vajara Petera Lindea teška 500 kilograma i visoka tri metra otkrivena je u oktobru u čast jednog od najvećih švedskih sportista svih vremena.



Koštala je pola miliona švedskih kruna, a godišnje održavanje košta još 15.000 i to plaća grad Malme.



Statua je više puta vandalizovana, tako što je išarana sprejom. Po njoj su pisane uvredljive poruke, a i oštećeni su nos i članak prilikom obaranja.



Vandalizam je počeo kada je Ibrahimović postao jedan od vlasnika Hamarbija, kluba iz prestonice Stokholma, koji je veliki rival Malmea.



Ibrahimović (38) je karijeru počeo u Malmeu krajem devedesetih godina, u gradu u kom je i rođen.



Statua je uklonjena početkom januara i odneta na popravku, a čuva se na tajnoj lokaciji.



Navijači su predložili da se statua prenese u Stokholm, grad u kom Ibrahimović boravi kada je u Švedskoj i gde je sedište fudbalskog saveza te zemlje, koji je i naručio njeno pravljenje.