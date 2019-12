Figo: "Ma kakva romantika sa Gvardiolom, mi smo samo prijatelji..."

Možda ste čuli, možda i ne, onu urbanu legendu o romantičnoj vezi između Figa i Gvardiole.



Njih dvojica jesu živeli zajedno krajem veka dok je Portugalac igrao za Barselone, tada je žuta štampa bila prepuna insinuacija. Naravno, bilo je i drugo vreme, i sam fudbal, kao i društvo mnogo konzervativniji, ali kao i u većini slučajeva ispostavilo se da to nije istina.



Figo se kasnije oženio sa Helen Svedin, švedskom top-manekenkom, koja je napustila posao zbog ljubomornog Portugalca, a legendarna je Ronaldova izjava koji je Perezu na primedbu da se ugleda na Figa i smanji izlaske u grad rekao: "Da imam ženu kao Figo, ni ja ne bih izlazio".



Portugalac se tada naljutio na Brazilca, ali su se brzo pomirili.



Gvardiola se takođe oženio, 2014. sa Kristinom Serom, imaju troje dece, sina Marijusa i ćerke Valentinu i Mariju. Kristina je napustila Englesku, kažu da nije mogla da izdrži da živi u Mančesteru.



Priča o Gvardioli i Figu je gotovo zaboravljena, ali je Portugalac juče progovorio o tome.



"To je jedna od najvećih gluposti, mnogo me je nerviralo, mi jesmo bili cimeri i dobri prijatelji, ništa više od toga. Kakva veza, kakva romantika, volim žene", rekao je Figo za "Marku".