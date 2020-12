Čuvaj se Siniše! Najmlađi ikada zarobio srce prelepe Mihine kći...

Viktorija Mihajlović je često u centru pažnje italijanskih medija. Mihina kći ne pravi skandale, ništa od toga, ali novinari prate svaki njen korak. Deo je u popularnosti oca, a deo u tome kako izgleda.



Zbog toga je jedna od vesti o kojoj pričaju bukvalno svi, i to na sportskim stranama, romansa Viktorije i fudbalera Monaka.



Pjetra Pelegrija se verovatno sećate, čudo od deteta, momak koji je debitovao sa manje od 16 godina za Đenou u Seriji A. On je tako srušio rekord Amadea Amadeija, iograča Rome iz 1937. godine. Takođe postao je posle Moaza Keana prvi klinac rođen u ovom veku koji je debitovao u italijanskog šampionata. Uz to, golom protiv Rome je došao na treće mesto večne liste strelaca, jedini mlađi igrači od njega koji su dali gol u italijanskog šampionatu, bili su pomenuti Amadei i veliki Đani Rivera. Sa dva gola protiv Lacija je postao najmlađi Italijan ikada koji je dva puta zatresao mrežu na jednom meču.Onda je i pored ponuda velikih klubova iz Serije A otišao u Monako za 25 miliona evra. Tu je srušio na debiju Mbapeov rekord, a onda i golom protiv Bordoa stigao do novog rekorda, jedini igrač rođen u 21. veku koji je zatresao mrežu u francuskom šampionatu. I onda u 19. godini prošlog meseca debi za Italiju, Manćini ga je uveo u igru u duelu sa Estonijom.



Pelegri nije za ove tri sezone puno dobijao šansu u Monaku, imao je problema i sa povredama, ali sada je spreman, ima samo 19 godina i dosta iskustva.



I novu ljubav...



Inače, on je sin Marka Pelegrija, pomoćnog trenera Đenove koji je zaplakao kraj aut linije kada je njegov klinac dao dva gola Laciju na "Marasiju".