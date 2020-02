Bejl ima novi tim, ovo se neće svideti "kraljevićima"!

Deluje da tokom svakog prelaznog roka imamo transfer-sagu o odlasku Gereta Bejla iz Real Madrida.



Velšanin je "persona non grata" u Madridu, svima je jasno da mu klub nije na prvom mestu. Golf i reprezentacija "dele" to mesto, a sada ima i novu organizaciju.



Bejl je rešio da se okuša na esport polju, to jest osnovao je Elleven sports organizaciju koja će sklopiti timove i nadmetati se u video simulacijima.



FIFA tim je spreman, tokom februara ih čekaju duelu u eKlub Svetskom prvenstvu, a Bejlovi saradnici već tragaju za novim igračima kako bi napravili timove u CS-u, Rocket League i Fortnite-u.



Izgleda da je lista prioriteta ažurirana, sada ide Vels, golf, Elleven pa tek onda Madrid.