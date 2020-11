Bejl i Ibra jasno i glasno: "Neko zarađuje na našem imenu, vreme je za istragu!"

Fudbaleri Zlatan Ibrahimović i Garet Bejl zatražili su istragu o tome kako je kompanija EA Sports dobila dozvolu da koristi autorska prava na njihove fotografije u popularnoj fudbalskoj video igri Fifa.





Fudbaler Milana Ibrahimović tvrdi da nije dao dozvolu da se u video igri koristi njegovo ime i lik i čini se da je sugerisao da iza toga stoji Sindikat igrača FIFPro, preneo je Skaj Sport.





EA Sports je za Skaj navela da je preko FIFPro stekla prava na fotografije pojedinih igrača, a fudbaler Totenhema, na pozajmici iz Real Madrida, Bejl je u odgovoru na Ibrahimovićevo pitanje na Tviteru upitao šta je FIFPro.







Ibrahimović je na Tviteru naveo: "Ko je dao Fifa EA Sport dozvoliu da koristi moje ime i lik? FIFPro?".



"Nisam svestan da sam član FIFPro i ako jesam, tamo sam smešten bez ikakvog znanja kroz čudan manevar. Sigurno nikad nisam dozvolio Fifi ili FIFPro da zaradjuju novac koristeći me. Neko zaradjuje na moje ime i lice bez ikakvog dogovora svih ovih godina. Vreme je za istragu", naveo je Ibrahimović.



U odgovoru na tu izjavu, Bejl je napisao: "Zanimljivo... Šta je FIFPro?", a zatim se složio da je vreme za istragu.



Totenhem, za koji trenutno igra Bejl, je jedan od partnera EA Sports, dok je Milan u avgustu objavio "ekskluzivno višemilionsko partnerstvo" sa EA Sports koje bi gejmerima omogućilo da prvi put igraju kao Milan na stadionu San Siro u seriji Fifinih video igara.Ibrahimovićev menadžer Mino Rajola rekao je da "FIFPro i Milan nemaju individualna prava igrača".



"Siguran sam da to znate i rekli smo vam to u više navrata EA Sports", naveo je on.U medjuvremenu Skaj Sportsu se javio i portparol EA Sports.



"EA Sports Fifa je vodeća svetska fudbalska video igra, a kako bismo stvorili autentično iskustvo, iz godine u godinu radimo sa brojnim ligama, ekipama i individualnim talentima kako bismo osigurali prava na sličnosti igrača koje uključujemo u našu igru", naveo je portparol.





"Jedna od njih je dugogodišnja veza sa globalnim predstavnikom fudbalera, FIFPro, koji se udružuje sa velikim brojem davalaca licence kako bi pregovarali o pogodnostima koje imaju igrači i njihovi sindikati", dodao je portparol.