Auba odgovorio Krosu, umešao se i Ozil!

Dok nema klupskog fudbala mogli smo da uživamo u reprezentativnom odmeravanju.



Ako vas ni reprezentacije, posebno posle sinoćne utakmice, onda možete uživati u čarima Tviter razmirice između Tonija Krosa i Obamejanga.



Kros je pre par dana 'pecnuo' igrače koji su svoje golove proslavljali sa maskom ili plesom - po Nemcu to je suvišno. Nije se dugo čekao odgovor iz Londona, Obamejang je poručio sledeće a dobio je i podršku od svog timskog kolege Mesuta Ozila.



"Da li Toni Kros ima decu? Samo da se setimo, uradio sam to zbog mog sina i uradiću to ponovo. Želim ti da imaš decu jednog dana i da ih učiniš srećnim kao što su učenici ove škole pričale o tome. I ne zaboravite #nositemasku #ostanitebezbedni"



Ozil se oglasio pošto je postavio video snimak Obamejanga kako slavi u stilu Black Panthera, sa komentarom "najbolja proslava".



Videćemo da li sledi odgovor Krosa, ili Nemac jednostavno ne zanima dalja polemika.