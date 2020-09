Alba ušao u "odabrani" klub igrača!

Barselona se nalazi u jednom od najstresnijih perioda po klub, ali i navijače. Vesti o Mesiju se pišu na dnevnoj bazi, izvesno je da će kapiten napustiti "Nou Kamp" što mnogim navijačima daje neprospavane noći, neki gube i kosu.



Šala na stranu, katalonski mediji pišu kako je standardni levi bek Barse, Đordi Alba odmah po završetku sezone išao na zahvat transplatacije kose.



Levi bek se pojavio na prozivci sa kratko ošišanom kosom, pojedini mediji pišu kako se primećuje razlika u popunjenosti u prednjem delu glave.



Tako će se Alba pridružiti klubu "transplatacija" gde ga 'čekaju Vejn Runi, Dijego Lopez, Jan Oblak, ali i treneri poput Kontea i Simeonea.



📸 Jordi Alba underwent a hair transplant to refill the hair in front of his head during his holidays [as] pic.twitter.com/Jr4s337NUF