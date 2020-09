Zvezdo, od Kika ništa, napadač ti je preko potreban!

Bivši igrač Mančester junajteda je od 2018. godine u Atini, a danas je obelodanjeno da će u klubu ostati do leta 2023. godine,



Dakle, Zvezda, koja ostaje bez Tomanea i koja ne računa na Pavkova, najverovanije ni na Boaćija, ostaje sa vrlo slabom rotacijom na mestu najisturenijeg napadača, prvi izbor Dejana Stankovića je Ben, u slučaju da i Pavkov i Boaći napuste klub jedina alternativa za bivšeg igrača Olimpijakosa bio bi mladi Nikola Krstović.



Čini se da talentovani Crnogorac zaslužuje priliku u Zvezdi, dokazao je to i na pripremama, ali i kada god bi dobio priliku u zvaničnim mečevima u prvom timu.



Ipak, jasno je da je "crveno-belima" potreban i ozbiljniji kvalitet u napadu, ambicija kluba je da osvoji duplu krunu u Srbiji, ali je prioritet da se izbori Liga šampiona.



Na tom putu Zvezdu čekaju dva ozbiljna protivnika, najpre kiparska Omonija, a potom i grčki šampion Olimpijakos, sa kojim su se "crveno-beli" susreli i u grupnoj fazi elitnog takmičenja prošle sezone.



Utisak je i da je sastav iz Pireja i jači nego lane, nešto više o njima pročitajte u nastavku.







Dakle, Zvezda bi u slučaju da proda trojicu napadača morala da angažuje jedno kvalitetno pojačanja u ofanzivi, s obzirom na konstituciju i stil igre koji poseduje Ben, pa i mladi Krstović, utisak je da bi Dejanu Stankoviću dobro došao i jedan korpulentniji napadač u rotaciji.



Sve uslove da bude idealno pojačanje za "crveno-bele" ispunjava brazilski napadač Anderson Silva iz portugalskog Famalikaa, koji se takođe ovog leta, ali i ranije, dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom.



Ovaj 22-godišnji fudbaler je klasičan centarfor, visok je 186cm, prilično je snažan, ima odličnu tehniku, dobar je i u skoku, a ume i odlično da razigrava svoje saigrače iz napada.



U sezoni za nama je postigao sedam golova u Primeiri, uz jednu ubeleženu asistenciju, ali je još uvek jako mlad i može samo da napreduje.



To je još jedan važan faktor, jasno je da bi Anderson po dolasku u Zvezdu bio veoma motivisan da ostavi što bolji utisak, pogotvu na evrosceni, a "crveno-beli" bi i jednog dana mogli dobro da zarade od njegove prodaje.



Njegova tržišna vrednost se procenjuje na dva miliona evra, jasno, to šampion Srbije neće platiti, ali bi i odlazak trojice napadača značajno rasteretio budžet klub, ulazak u Ligu šampiona bi svakako dozvolio Zvezdi još jedno veliko pojačanje, pa bi možda vredelo preuzeti rizik i pre duela sa Olimpijakosom?











Zvezda se ovog leta dovodila u vezu i sa Slobodanom Tedićem, ali je mladi napadač Mančester sitija poslat na kaljenje u holandski Cvole.



Bio je priče i oko Aleksandra Prijovića, ali je navodno reprezentativac Srbije istakao da ne želi da se vraća u domovinu, mada još uvek nije rešio pitanje kluba za narednu sezonu.



Stidljivo se provlačila i priča da bi u klub mogao da se vrati Aleksandar Pešić, Prijovićev saigrač iz Al-Itihada, podsetimo, ovaj 28-godišnji napadač je u crveno-belom dresu bio i najbolji strelac Superlige. Kao i u Prijovićevom slučaju i njegova sudbina u klubu iz Džede je pod znakom pitanja.



Od srpskih napadača, možda bi trebalo razmisliti i o Andriji Pavloviću, bivšem fudbaleru Rada, Čukaričkog i Kopenhagena, koji je igrama u danskom timu stigao i do reprezentacije Srbije.



On je od jula 2018. godine član Rapida iz Beča, prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Apoelu iz Nikozije, postigao je pet golova u kiparskom šampionatu, još dva u Ligi Evrope, a posebno je bio efikasan u kvalifikacijama za Ligu šampiona, gde ja na šest nastupa postigao tri pogotka.



Vratio se u Rapid, sa kojim ima ugovor do kraja sezone i nije u planovima austrijskog kluba, pa će izvesno promeniti sredinu ovog leta.



Da li bi povratak u Srbiju bio pravi izbor?









foto: EPA/Mathias Loevgreen Bojesen



Dolazimo i do grupe igrača koji su uvek primamljivi klubovima sa naših prostora, a to su naravno slobodni igrači.



Kao i uvek, ima interesantanih imena, a mi smo izdvojili nekolicinu igrača koji bi mogli da predstavljaju pojačanje za srpskog šampiona i koji bi pritom mogli da budu dostupni, jasno je da nećemo pričati o Edinsonu Kavaniju.



Jedno od imena koje je prvo upalo u oči je Riki van Volfsvinkel.



Reč je o 31-godišnjem napadaču koji ima veliko iskustvo iza sebe, karijeru je počeo u Vitezeu, igrao je potom za Utreht, pre nego što je otišao u lisabonski Sporting.



Iz Sportinga u transferu teškom 10 miliona evra odlazi u Premijer ligu i Norič, ali se nakon jedne sezone seli u Sent Etjen na pozajmicu.



Potom je jednu sezonu proveo i u Real Betisu kao pozajmljeni igrač "Kanarinaca", da bi ga Viteze vratio u svoje redove pre četiri godine za 600 hiljada evra.







Stekao se utisak da se vratio na pravi put, pa je nakon jedne sezone prodat Bazelu za 3,5 miliona evra, a danas je nakon tri godine ostao bez ugovora u švajcarskom klubu.



Ipak, poslednjih godinu dana u Bazelu neće pamtiti po dobru, nakon meča u kvalifikacijama za Ligu šampiona otkriveno je da ima aneurizmu na mozgu.



Šest meseci kasnije vratio se fudbalu, da bi odigrao devet minuta, pre nego što je nastupila pandemija koronavirusa.



Vratio se na teren u nastavku sezone i 343 dana nakon stravičnog saznja postigao pogodak protiv Ciriha.



Spreman je za novu epizodu u svojoj karijeri, da li bi možda dolazak na "Marakanu" bio pravi izbor za sve strane? Pominje se povratak u Holandiju, za koju je igrao i na seniorskom nivou, ali bi možda prilika da zaigra u Ligi šampiona sa "crveno-belima" i pred jednom od najboljih navijačkih atmosfera u Evropi mogla da ga natera da promeni mišljenje.









foto: EPA/OLAF KRAAK



Drugo ime koje se izdvojilo je Tomaš Necid, češki reprezentativac koji je ovog leta napustio holandski Ado Den Hag, nakon isteka ugovora.



Necid ima ogromno iskustvo iza sebe, ovaj 31-godišnji fudbaler je branio boje praške Slavije, Jabolneca, moskovskog CSKA, PAOK-a, Cvolea, Bursaspora, varšavske Legije i pomenutog tima iz Haga, upisao je i 44 nastupa u češkoj reprezentaciji, postigao je 12 pogodaka.



U sezoni za nama je u timu koji je ispao iz Eredivizije postigao šest pogodaka, a navodno se nalazi i na radaru italijanske Đenove.









foto: Beta/AP Photo/Petr David Josek



Još jedno interesanto ime koje se našlo na listi slobodnih igrača je i Emanuel Rivije, bivši omladinski reprezentativac Francuski i nekadašnji fudbaler Sent Etjena, Tuluza, Monaka, Njukasl junajteda, Osasune i Meca, koji je poslednji angažman imao u italijanskoj Kosenci.



Na "Sent Džejms Parku" su puno očekivali od njega, ali je razočarao i od tog trenutka kreće strmoglavi pad u njegovoj karijeri.



Nekada velika nada francuskog fudbala, Rivije na pozajmici u Osasuni nije postigao nijedan gol u Primeri, potom je postigao tek sedam golova za Mec u dve sezone, ali se čini se vratio na dobar put u sezoni za nama, postigao je 13 golova u Seriji B.



Istekla mu je jednogodišnja saradnja sa Kosencom, slobodan je u izboru sredine, da li bi mogao da vaskrsne u dresu Crvene zvezde i bude veliko pojačanje za srpskog šampiona?









foto: EPA/JESUS DIGES



Još jedan igrač kojem se predviđala velika karijera je ovog leta ostao bez kluba, kratko se i dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom ovog leta, u pitanju je Matija Destro.



Spona između igrača sa osam nastupa u reprezentaciji Italije i Zvezde bi mogao da bude Siniša Mihajlović, koji je bio poslednji trener 29-godišnjeg napadača.



Nekada velika nada italijanskog fudbala, Destro, ostao je bez ugovora nakon pet godina u Bolonji, deo minule sezone proveo je na pozajmici u Đenovi.



Ipak, nekoliko klubova iz Serije A je zainteresovano za njegove usluge, Zvezda bi morala da požuri ukoliko želi da ga vidi u svojim redovima.









foto: EPA/ELISABETTA BARACCHI



Dolazimo i do još jednog jako interesantnog slobodnog igrača, u pitanju je bivši fudbaler Arsenala Jaja Sanogo.



Iako je jako mlad stigao među "Tobdžije" sa velikim očekivanjima, nije uspeo da ispuni potencijal, a onda su krenule pozajmice.



Ovaj 27-godišnji fudbaler koji je ponikao u Okseru je bio na pozajmicama u Kristal Palasu, Ajaksu i Čarltonu, pre nego što se 2017. godine vratio u domovinu i potpisao za Tuluz.



Tri godine je proveo na "Munisipalu", ekipa je ispala u niži rang, a on je ostao bez ugovora.



Bivši omladinski reprezentativac Francuske privlači veliku pažnju kao slobodan igrač, na stolu navodno ima i ponudu Midslbroa, ali bi Zvezda mogla da pokuša da ga ubedi igranjem na evrosceni.



Sanogo je visok 191cm, dao bi Stankoviću još jednu potpuno novu opciju u napadu, ima 27 godina i možda je pravo vreme da svima pokaže šta je pre sedam godina u njemu prepoznao Arsen Venger.









foto: Beta/AP photo/Gareth Fuller, PA Wire



Bez kluba su i Sejdu Dumbija, koji se svojevremeno povezivao i sa Partizanom, kao i bivši fudbaler Pari sen Žermena Žan-Kristof Bahebek, još jedan omladinski reprezentativac Francuske koji ipak nije ostvario karijeru kakva mu se predviđala.



Njih dvojica su doduše nešto drugačiji napadači od gore navedenih, sličniji Benu, ali su slobodni i utisak je da bi zbog svog iskustva i znanja predstavljali velika pojačanja za "crveno-bele".



U svakom slučaju, čini se da je izbor dobar i među slobodnim igračima, Zvezda za ove fudbalere jasno ne bi morala da plaća obeštećenje, što bi bila velika stvar za "crveno-bele" u doba finansijske krize.





Videćemo za koju opciju će se odlučiti šampion Srbije, ima još uvek vremena, utisak je ipak da će prvo pokušati da se reše viška fudbalera, a praktično su tri napadača na prodaju, Tomane je već na izlaznim vratima.





Koga bi ste vi voleli da vidite u napadu Crvene zvezde naredne sezone, od gore-pomenutih fudbalera?