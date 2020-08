Zvezdo, čeka te "Zelena mašina", Legija kao upozorenje!

Zovu ih "Zelena mašina", zvuči pretenciozno, ali niko ne može da im zabrani "loženje".



Na steni se igra fudbal, klubovi iz ove državice imaju dugu tradiciju, mada je ona vezana za davnu prošlost. Tako FK Evropa baštini klub iz 1925. koji je bio aktivan do sedamdesetih, pa se onda razmim spajanjima došlo preko Koledž Kosmosa i Koledža Evropa, do sadašnjeg imena.



Oni u ovom formatu postoje šest godina, prvi su tim sa "stene" koji je igrao u Evropi nakon što su bili drugi u kupu, oba puta su izgubili od Vaduza iz Lihtenštajna koji se takmiči u Švajcarskom, 4:0 je bilo u dva susreta.



Bez trenera su otputovali sledeće godine na duel sa Slovanom, primili su devet komada u dva meča. Kritikovali su ih zbog velikog broja Španaca u timu, ali se to menja. Inače prošli su u kvalifikacijama za LE jermenski Pjunik, što je bilo veliko iznenađenje.



Osvojili su titulu, više ulažu od rivala, pa su osvojili i kup i prvenstvo, a recimo i to da u u LŠ kvalifikacijama tek posle produžetaka ispali od Nju Sejntsa.







Proteklih par godina remizirali su sa Prištinom, izgubili na Kosovu, eliminisali Sant Huliju iz Andore, odigrali nerešeno sa Legijom, pa izgubili 3:0 u gostima, dakle nije baš da su naivni, iako je Zvezda apsolutni favorit.



I dalje ima dosta Španaca, ali su kupili nekoliko reprezentativac Gibraltara, inače sezona zbog pandemije nije završena, ali osvojili su kup.



Bilo kako bilo, samo ozbiljno i nikakvih problema ne bi trebalo da bude...