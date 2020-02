Zvezdino krilo nema dilemu: "Dođite na Brdo, imamo šta novo da pokažemo!"

Krilni napadač Crvene zvezde Aleksa Vukanović veruje da će dobar rad na pripremama doneti željeni rezultat i na domaćoj sceni ovog proleća.



Zato i poziva navijače da dođu u subotu od 14:30 na Banovo Brdo i podrže tim u nastojanjima da uspešno započne odbranu titule protiv Čukaričkog.



"Radimo smo naporno i drugačije pod komandom novog trenera Dejana Stankovića, fizički smo pripremljeni, ostaje da nam da se tokom ove nedelje dodatno 'zategnemo' i nadam se da ćemo sve što smo radili na planu igre uspeti da prenesemo na teren u takmičarskim mečevima. Čukarički je dobra ekipa, ali mi dolazimo na Banovo Brdo po tri boda, samo nas to interesuje. Kao što je trener Dejan Stanković rekao, u prolećni deo ulazimo kao da nemamo bodovnu prednost. Imamo najveće ambicije, pozivam navijače da dođu na Brdo i da nas podrže a mi ćemo na terenu učiniti sve da uz dobru igru ostvarimo pobedu i da u dobroj atmosferi započnemo odbranu titule", najavljuje Vukanović u intervjuu za klupski sajt.



I na ličnom planu, stameni ofanzivac želi nadogradnju jer će mu dupla kruna biti ostvarenje svih želja. Ni on nije krio oduševljenje ljudskim i trenerskim kvalitetima novog trenera "crveno-belih" Dejana Stankovića.



"Kad smo čuli prvi put da će nam on biti trener prosto nisam mogao da poverujem a prvo sam se setio onog njegovog pogotka sa pola terena. On nas je prihvatio kao sinove, tu je za sve nas u svakom trenutku, kao i njegovi pomoćnici. Lep je osećaj. Doneo je nove zahteve u igri, na nama je da ih prezentujemo na terenu. Imamo šta novo da pokažemo navijačima i verujem da ćemo se zajedno radovati uspesima", zaključio je Vukanović.