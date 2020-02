Zvezdino evropsko proleće počinje - danas!

Ali, ne samo da su ti mladi momci izdržali sva omalovažavanja kojima su u to vreme bili izloženi, nego su do kraja jeseni uspeli da se izbore za plasman u ''evropsko proleće'' i ostanu jedini preostali srpski predstavnik u evro-takmičenjima ove sezone.



Od otpisanih, postali su ekipa u koju se sada polažu velike nade da bi mogla da stigne još dalje. I, čini se da to jeste realno, da crveno-beli imaju kvalitet bar za još jedan korak napred.



Posle zimske pauze, takmičenje se nastavlja već 12. februara. Ekipa trenera Slavoljuba Đorđevića je u grupnoj fazi U19 Lige šampiona osvojila drugo mesto, iza Bajerna, a ispred Totenhema i Olimpijakosa i na taj način izborila plasman u plej-of za ulazak u osminu finala.



Voljom žreba, protivnik Crvene zvezde u plej-ofu biće moldavski Šerif, a prema pravilima, u ovoj fazi takmičenja igra se samo jedan meč, i to u Tiraspolju, odakle će crveno-beli pokušati da se domognu plasmana u osminu finala, gde se već nalaze pobednici grupa - Real, Bajern, Atalanta, Juventus, Liverpul, Inter, Benfika i Ajaks.



Utakmica je na programu danas, s početkom u 17 časova.



Pošto Moldavija nije imala svog predstavnika u seniorskoj konkurenciji grupne faze Lige šampiona, omladinci Šerifa su, za razliku od Crvene zvezde, do plej-ofa stigli kroz eliminacionu fazu takmičenja u U19 Ligi šampiona. Najpre su eliminisali Škendiju (2:1 i 1:0), a u novembru su, posle velike borbe savladali i norveški Sogndal (2:0 i 1:3).



Iako je gost u ovom duelu, Zvezda je u ulozi favorita, jesenas je pokazala da može ravnopravno da se nosi i sa najkvalitetnijim ekipama. Protiv Bajerna je u oba meča ostala neporažena (0:0 i 1:1), Olimpijakos je oba puta savladala (2:1 i 1:0), a posle pomenutog poraza (2:9) u Londonu, bila je bolja i od Totenhema u Beogradu (2:0).



Za razliku od prošle sezone, kada je Dejan Joveljić bio prva zvezda u ekipi, ovoga puta crveno-beli nemaju tako ubojitog strelca, ali imaju čvrstinu, samouverenost, snažan kolektivni duh, pa su ostvarili još bolje rezultate nego pre godinu dana. Ako nekoga treba izdvojiti, to bi mogao da bude 17-godišnji krilni fudbaler Andrija Radulović, zatim odlični golman Andrija Katić, defanzivac Aleksandar Lukić, strelac protiv Bajerna...



Verujemo da će Zvezda učiniti ono što pre dve godine nije uspelo Brodarcu, koji je u plej-ofu bio eliminisan od Mančester junajteda u Beogradu (0:2). Ako bude bolja od Šerifa, Crvena zvezda će ime protivnika u osmini finala saznati već u petak, 14. februara, a mečevi u toj fazi igraće se 3. i 4. marta.