Zvezdinih rekordnih 11 bodova - Koliko je to u parama?

Sinoćnjim utakmicama šestog kola, završena je grupna faza Lige Evrope, a jedini preostali srpski predstavnik u evropskim takmičenjima Crvena zvezda je obezbedila prolaz u nokaut fazu.





Crveno-beli su završili kao drugoplasirani u svojoj grupi, sa 11 osvonjenih bodova, što je za srpske klubove u grupnim fazama evropskih takmičenja do sada rekordni učinak.





Zvezda je upisala tri pobede (Slovan 5-1, Gent 2-1 i 2-0), dva remija (Hofenhajm 0-0, Slovan 0-0) i jedan poraz (Hofenhajm 0-2).





Ako znamo da svaka pobeda u grupi Lige Evrope donosi 570.000 evra, a svaki remi 190.000, kada Zvezdin bodovni učinak pretvorimo u novac dolazimo do sume od ukupno 2.090.000 evra samo od osvojenih bodova u Ligi Evrope, a tome treba dodati još pola miliona kao nagradu za osvojeno drugo mesto u grupi, pa još pola miliona za učešće u 1/16 finala, što takođe možemo već sada da uračunamo.





Naravno, ni to nije sve.





Zvezda je za ulazak u Ligu Evrope kroz kvalifikacije dobila 2.920.000 evra, plus još 1.571.460 evra jer je u grupnu fazu ušla sa kao 27. na UEFA klupskoj listi.



Kada se svemu tome doda i zarada od učešća u kvalifikacijama, dolazmo do sume od, Zvezda je do sada obezbedila zaradu od 8.721.460 evra, uz mogućnost da se na proleće ova suma i dodatno uveća.





Ulazak u osminu finala Lige Evrope donosi još 1.1 milion evra, u četvrtinale još milion i po, polufinalisti će zaraditi još najmanje 2.4 miliona, a finalisti još 4.5 miliona evra.



Ali, korak po korak, videćemo na proleće koji su Zvezdini krajnji dometi. Posle onoga što smo videli u dosadašnjem toku sezone, utisak je da Zvezda može i više od samog plasmana u evropsko proleće.



-

.