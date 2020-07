Zvezdini Italijani oduševljeni Beogradom, smatraju da je Borjan "lud", a kad se pomene rakija...

Federiko Panonćini je prvi stigao u klub od Italijana i sada radi kao kondicioni trener crveno-belih.



"Moja uloga je specifična. Sigurno je da me igrači ne vole previše dok treniramo. Šalu na stranu, oni su profesionalci, razumeju sve i svesni su da sve moje ideje koje sprovodimo u delo na treninzima imaju za cilj da potpuno završe njihovu fizičku spremu. Znam da se često osećaju umorno, posebno na pripremama, ali sam siguran i da su oni svesni toga da je sada teško, ali da će plodove rada ubirati kasnije, tokom sezone. Zaključak je jasan - kad treniramo sigurno da me ne vole, ali posle treninga smo ponovo u dobrim odnosima", rekao je Panonćini.



Vićenco Saso je italijanski analitičar i on je član posade Dejana Stankovića. Zanimljivo da je za potrebe svojih analiza često bio viđen i na krovu stadiona "Rajko Mitić".



"Kada ste u velikom klubu kao što je Crvena zvezda važno je da sve posmatrate analitički i da budete svesni svake sitnice u igri vašeg tima. Moramo da budemo sigurni da na pravi način prenosimo ideje igračima na terenu. U mom poslu su bitne dve stvari, prva je analiza naše igre, a druga je proučavanje protivnika u pripremi za utakmice. Lično mi je bitniji prvi deo, jer je ključno da mi budemo svesni kako da implementiramo naše ideje, kako da kontrolišemo igru i slično", kaže Saso.



Pjerluiđi Brivio je trener golmana. Zanimljivo da je stigao baš na svoj rođendan, istakao je da je Borjan doneo tortu.



"Za mene je pravo zadovoljstvo što sam ovde, jer Crvena zvezda je veliki klub. Imamo dobar stručni štab i uživam da radim ovde. Što se golmana tiče, Borjan je odličan momak, ali je malo "lud". Šalu na stranu, veoma je posvećen i rad sa njim, kao i sa ostalim golmanima, zaista je sjajan. Imamo i mlade golmane koji su od skoro sa nama, tako da ću imati prilike i njih bolje da upoznam kroz treninge", rekao je Brivio.



Sva trojica su za Zvezdin sajt govorila i o Beogradu i Srbiji, o jelima i piću, ali i o Nenadu Milijašu koji je glavni u svlačionici za podizanje atmosfere.



"Poznavao sam Beograd i pre nego što sam došao ovde da radim i živim. Međutim, ranije kada sam dolazio sa prethodnim klubovima u kojima sam radio nisam bio u prilici da vidim grad. Moram da kažem da mi se mnogo dopada to što su ljudi veoma prijatni i prijateljski nastrojeni. Ne možete ni da zamislite koliko je to bitno kada dođete u zemlju koja nije vaša. Kad god odem u restoran, svi su nasmejani i to je divno. Srbi su gostoljubivi i zaista se osećam kao kod kuće, što je veoma bitno i za moj posao. Uglavnom znam reči koje koristim na terenu, kao što su "idemo gore", "idemo dole", "trčimo brzo", "trčimo blago". Znam ono što mi je bitno za trening" - tvrdi Panonćini.



- Ovde mi se govedina najviše sviđa. Jeo sam još nešto, veoma je ukusno bilo, ali sad ne mogu da se setim kako se zove - kaže Brivio.



- Jagnjetina mi se najviše sviđa. Takođe i rakija. To nije hrana, ali ide jedno uz drugo - smatra Saso.



- Kad smo kod rakije, imam pet flaša kod kuće. E na to mislim kad kažem da je Srbija prijateljska zemlja. Svi mi donose, kažu da probam,da se uverim u kvalitet - sa osmehom će Panonćini.