Zvezdina zvezda o izboru za tim sveta svih vremena: "Ne znam kome smeta..."

Legendarni fudbalski as Dragan Džajić nominovan je za izbor najboljeg tima svih vremena od strane uglednog "Frans fudbala".



On je gostujući u jutarnjem programu Prve televizije kazao da je počastvovan takvim priznanjem, ali i da je svestan da nekome to i smeta.



"Ta vest je i mene obradovala. Dugo sam u fudbalu. I kada dođe jedno takvo priznanje... Velika većina ljudi je zadovoljna sa tim. Ja sam ipak predstavljao i klub i zemlju. Ne znam što bi to nekome trebalo da smeta. Drago mi je što sam jedini fudbaler sa ovih prostora koji je kandidat za najbolji tim sveta", kazao je Džajić.



Nekadašnji fudbaler Zvezde otkrio je da je dobio mnogo čestitki.



"Dobio sam puno poziva, čestitki i iz Francuske gde sam igrao i ovde od ljudi koji prate fudbal. Verujem da je svim drago. Ne samo da sam reprezentovao sebe lično, već i Zvezdu, srpski i jugoslovenski fudbal. Sve čestitke me raduju", istakao je on.