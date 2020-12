Zvezdina pojačanja - već znate za Srnića, Bakajoka i Tošića, a četvrto bi moglo najviše da odjekne!

Plasman u šesnaestinu finala Lige Evrope doneo je Zvezdi i veliku odgovornost, posebno mislimo na upravu kluba koja je odmah prionula na posao oko dovođenja novih fudbalera.Aksel Bakajoko iz Intera će biti prvo, Slavoljub Srnić je praktično dogovorio sve sa klubom iz Ljutice Bogdana, a povratnik bi mogao da bude i Duško Tošić, želja obostrana postoji, videćemo da li će se dogovoriti oko detalja.Naravno, neće to biti sve.Najveće pojačanja u januarskom prelaznom roku bi mogao da bude Nenad Krstičić, prenosi " Žurnal". Vezni fudbaler je bio oslonac igre Vladana Milojevića u onoj prvoj sezoni kada je Zvezda stigla i do šesnaestine finala Lige Evrope, potom je otišao u Grčku gde sada nastupa za AEK i gde je jedan od najbitnijih igrača tog tima.Ima ugovor do 2022. godine i to je najveći problem, ali daleko od toga da je nerešiv.Ono što u Zvezdi imaju u vidu jeste da bi Krstičić odmah zauzeo mesto na sredini terena i doneo bi na stabilnosti ekipe.