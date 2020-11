Zvezdina kasa sve punija, ovo je suma za plasman u drugi krug!

Ekipa Dejana Stankovića nije matematički obezbedila plasman u šesnaestinu finala Lige Evrope, ali praktično jeste. Potrebne su dve pobede Libereca do kraja, ali i da Zvezda izgubi obe do kraja uz poraz od Libereca sa minimum 5 golova razlike.



Sve je moguće, ali sada ćemo se baviti drugom temom - novcem.



Klub iz Ljutice Bogdana je osvojio još 570 hiljada evra večerašnjom pobedom, a samim plasmanom u naredni krug sebi bi obezbedio minimum još milion evra.



Drugoplasirani u grupi dobija pola miliona evra, pa recimo da je to praktično obezbeđeno, a ispadanje u šesnaestini finala takođe donosi pola miliona.



Dakle, još milion minimalno.



Sa druge strane, ako Zvezda bude prvoplasirana u grupi, dobiće milion evra, plus 570 hiljada evra za novu pobedu u grupi ukoliko je ostvari do kraja takmičenja, što je definitivno potrebno ukoliko želi da pretekne Hofenhajm.



Da svedemo račun, koliko je Zvezda do sada osvojila novca od bonusa u novoj sezoni?



Na osnovu desetogodišnjeg koeficijenta ima 1.571.460 evra, za eliminaciju iz Lige šampiona 480 hiljada evra, za učešće u drugom kolu kvalifikacija za LŠ 280 hiljada i još 380 hiljada za učešće u trećem kolu kvalifikacija.









Za tri pobede u grupi Lige Evrope Zvezda je dobila po 570 hiljada, a kada sve do sada saberemo, dobijamo 7.341.460,00 €.



Računica je jasna, ako bi pobedila u preostale dve utakmice, Zvezda bi definitivno sebi obezbedila ove sezone od Evrope minimum 10 miliona evra.